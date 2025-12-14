Traffico ecco le città peggiori al mondo Roma è 17sima Milano 24esima quarta e quinta in Europa
Il rapporto INRIX Global Traffic Scorecard del 2025 evidenzia un aumento della congestione stradale a livello mondiale, dopo anni di fluttuazioni dovute alla pandemia. Tra le città più congestionate, Roma si colloca al 17° posto e Milano al 24°, entrambe tra le prime in Europa, indicando un ritorno alle criticità del traffico urbano.
Il 2025 INRIX Global Traffic Scorecard fotografa un mondo che, dopo anni di oscillazioni legate alla pandemia, torna a fare i conti con una congestione crescente. Su 942 aree urbane analizzate, oltre il 60% registra un aumento delle ore perse nel traffico rispetto al 2024. Un dato che conferma come la domanda di mobilità abbia ripreso a crescere a un ritmo superiore rispetto alla capacità delle infrastrutture stradali. Istanbul resta la città più congestionata al mondo. Per il secondo anno consecutivo, Istanbul guida la classifica globale con 118 ore perse per automobilista, il 12% in più rispetto al 2024. Panorama.it
