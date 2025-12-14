Tra Andrea Delogu e Nikita c’è del tenero? Parla lui e rivela di aver già amato donne più grandi di lui

Nikita Perotti svela dettagli sul suo legame con Andrea Delogu a Ballando con le stelle, raccontando del feeling e della complicità tra loro. Il ballerino parla anche delle sue esperienze passate con donne più grandi, offrendo uno sguardo sulla loro dinamica. La coppia, al centro dell’attenzione, continua a suscitare interesse tra il pubblico.

Nikita Perotti parla del legame speciale con Andrea Delogu a Ballando con le stelle: tra feeling, complicità e amori passati con donne più grandi, ecco cosa ha rivelato il ballerino! Leggi anche: Avete visto cosa hanno detto ad Andrea Delogu? Parole squallide, attacco gratuito e vergognoso Da settimane la coppia formata da Andrea Delogu e Nikita Perotti è una delle più osservate di Ballando con le stelle. La loro complicità in sala prove e in pista ha scatenato curiosità e indiscrezioni, soprattutto dopo che alcuni volti televisivi hanno lasciato intendere che tra i due potesse esserci qualcosa di più di una semplice intesa professionale.

