Tra Andrea Delogu e Nikita c’è del tenero? Parla lui e rivela di aver già amato donne più grandi di lui
Nikita Perotti svela dettagli sul suo legame con Andrea Delogu a Ballando con le stelle, raccontando del feeling e della complicità tra loro. Il ballerino parla anche delle sue esperienze passate con donne più grandi, offrendo uno sguardo sulla loro dinamica. La coppia, al centro dell’attenzione, continua a suscitare interesse tra il pubblico.
Nikita Perotti parla del legame speciale con Andrea Delogu a Ballando con le stelle: tra feeling, complicità e amori passati con donne più grandi, ecco cosa ha rivelato il ballerino! Leggi anche: Avete visto cosa hanno detto ad Andrea Delogu? Parole squallide, attacco gratuito e vergognoso Da settimane la coppia formata da Andrea Delogu e Nikita Perotti è una delle più osservate di Ballando con le stelle. La loro complicità in sala prove e in pista ha scatenato curiosità e indiscrezioni, soprattutto dopo che alcuni volti televisivi hanno lasciato intendere che tra i due potesse esserci qualcosa di più di una semplice intesa professionale. Donnapop.it
Andrea Delogu e Nikita Perotti: amicizia o amore? La verità a Ballando con le Stelle - Andrea Delogu e Nikita Perotti sotto i riflettori: gesti, parole e sentimenti che fanno discutere. notizie.it
Ballando con le Stelle, Andrea Delogu fa retromarcia su Nikita: la confessione delude - A Ballando con le Stelle, Andrea Delogu fa retromarcia su Nikita Perotti: la confessione delude il pubblico in diretta tv ... dilei.it
Barbara D'Urso, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Fabio Fognini, Filippo Magnini passano il turno. A loro si aggiungerà uno tra Martina Colombari, Paolo Belli e Rosa Chemical - facebook.com facebook
I finalisti di #BallandoConLeStelle Andrea Delogu Fabio Fognini Barbara D’Urso Filippo Magnini Francesca Fialdini In testa alla prossima puntata si disputerà lo spareggio tra Martina Colombari, Paolo Belli e Rosa Chemical. Chi vincerà la fin x.com
L'intesa tra Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le stelle - La volta buona 27/10/2025