Totti condannato per gli stipendi dell' ex segretaria | cosa è successo

Francesco Totti dovrà pagare circa 100mila euro alla sua ex segretaria, a seguito di una causa legale persa dalla sua società

Dovrà versare una somma molto vicina ai 100mila euro la società "Totti soccer school", scuola calcio di cui è proprietario l'ex calciatore e bandiera della Roma, Fracesco Totti, per una causa persa con l'ex segretaria. Cosa è successo. Quanto appreso nelle ultime ore dal Fatto quotidiano risale alla vicenda che vede una storica dipendente della scuola calcio aver fatto causa alla società per discorsi contrattuali: la donna lavorava praticamente sei giorni su sette occupandosi di tesserati e iscrizioni con un ruolo molto importante ma vincolata e "sacrificata" senza poter godere pienamente di giorni di riposo. Ilgiornale.it

