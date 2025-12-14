Totti condannato per gli stipendi dell' ex segretaria | cosa è successo

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Totti dovrà pagare circa 100mila euro alla sua ex segretaria, a seguito di una causa legale persa dalla sua società

totti condannato per gli stipendi dell ex segretaria cosa 232 successo

© Ilgiornale.it - Totti condannato per gli stipendi dell'ex segretaria: cosa è successo

Dovrà versare una somma molto vicina ai 100mila euro la società "Totti soccer school", scuola calcio di cui è proprietario l'ex calciatore e bandiera della Roma, Fracesco Totti, per una causa persa con l'ex segretaria. Cosa è successo. Quanto appreso nelle ultime ore dal Fatto quotidiano risale alla vicenda che vede una storica dipendente della scuola calcio aver fatto causa alla società per discorsi contrattuali: la donna lavorava praticamente sei giorni su sette occupandosi di tesserati e iscrizioni con un ruolo molto importante ma vincolata e "sacrificata" senza poter godere pienamente di giorni di riposo. Ilgiornale.it

totti condannato stipendi exTotti sconfitto in tribunale! L’ex Roma condannato: maxi risarcimento alla segretaria della scuola calcio - Arriva la condanna, sarà obbligato a pagare gli stipendi arretrati alla segretaria Francesco Totti ha subito una sconfitta in tribunale. lazionews24.com

totti condannato stipendi exFrancesco Totti condannato per gli stipendi alla segretaria, la causa persa sulla scuola calcio: l’attacco finale per farsi pagare - Poi i suoi contratti, rinnovati di anno in anno, non sono più stati rinnovati. msn.com