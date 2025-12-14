Totti che guaio! Sconfitta legale | maxi risarcimento alla collaboratrice della scuola calcio

Francesco Totti si trova coinvolto in una vicenda legale che ha portato a una sconfitta in tribunale e a un ingente risarcimento nei confronti di una collaboratrice della sua scuola calcio. L'episodio ha attirato l'attenzione, sollevando interrogativi sulla gestione e sulle responsabilità all’interno delle sue attività sportive.

Francesco Totti si trova al centro di una vicenda giudiziaria che lo ha visto uscire sconfitto. L'ex capitano della Roma è stato condannato in una causa intentata da una storica collaboratrice della sua Totti Soccer School.

Arriva la condanna, sarà obbligato a pagare gli stipendi arretrati alla segretaria Francesco Totti ha subito una sconfitta in tribunale.

