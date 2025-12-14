Totti che guaio! Sconfitta legale | maxi risarcimento alla collaboratrice della scuola calcio
Francesco Totti si trova coinvolto in una vicenda legale che ha portato a una sconfitta in tribunale e a un ingente risarcimento nei confronti di una collaboratrice della sua scuola calcio. L'episodio ha attirato l'attenzione, sollevando interrogativi sulla gestione e sulle responsabilità all’interno delle sue attività sportive.
Francesco Totti nei guai in tribunale: sconfitta e maxi risarcimento alla collaboratrice della scuola calcio. I dettagli Francesco Totti si trova al centro di una vicenda giudiziaria che lo ha visto uscire sconfitto. L’ex capitano della Roma è stato condannato in una causa intentata da una storica collaboratrice della sua Totti Soccer School. La donna, . Calcionews24.com
Totti, che guaio! Sconfitta legale: maxi risarcimento alla collaboratrice della scuola calcio - Francesco Totti nei guai in tribunale: sconfitta e maxi risarcimento alla collaboratrice della scuola calcio. calcionews24.com
Totti sconfitto in tribunale! L’ex Roma condannato: maxi risarcimento alla segretaria della scuola calcio - Arriva la condanna, sarà obbligato a pagare gli stipendi arretrati alla segretaria Francesco Totti ha subito una sconfitta in tribunale. lazionews24.com
Ilary Blasi accusa Totti e Noemi Bocchi di abbandono di minore, ma il caso solleva una domanda più ampia: lasciare i figli soli a casa costituisce sempre un reato? - facebook.com facebook
Totti in vacanza negli Usa lontano dai guai giudiziari, la gaffe della compagna Noemi Bocchi che sbaglia monumento – La foto x.com
Rissa al Pincio, ragazzo in tuta rossa ha compreso...