Torneo di dama all' insegna dell’inclusività | 49 partecipanti nella sede Unitalsi

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un torneo di dama si svolge nella sede Unitalsi di San Donaci, coinvolgendo 49 partecipanti in un evento dedicato alla sportività e all'inclusività. Un pomeriggio che promuove valori sociali e l'integrazione, dimostrando come lo sport possa unire persone di diverse provenienze e capacità.

SAN DONACI - Un pomeriggio all'insegna della sportività, dell'impegno sociale e, soprattutto, della vera inclusività. Si è concluso con un grande successo di partecipazione e di intenti il torneo sociale di dama tenutosi presso la sede dell'Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporto ammalati a. Brindisireport.it

torneo di dama all insegna dell8217inclusivit224 49 partecipanti nella sede unitalsi

© Brindisireport.it - Torneo di dama all'insegna dell’inclusività: 49 partecipanti nella sede Unitalsi