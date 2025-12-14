Torna a splendere la statua dedicata a Gilles Villeneuve

La statua dedicata a Gilles Villeneuve, posta lungo la via a lui intitolata che conduce al circuito di Fiorano, è tornata a splendere dopo un periodo di restauro. La riqualificazione è stata annunciata durante una cerimonia solenne, riscoprendo l’importanza storica e simbolica del pilota canadese nel mondo delle corse.

E’ tornato a splendere, ‘scoperto’ a margine di una cerimonia solenne e sentita, il busto di Gilles Villeneuve, collocato sulla via a lui intitolata che conduce al circuito di Fiorano. A curare il restauro della statua, che consegna ai tifosi della Rossa un imperituro ricordo di uno dei piloti più amati della Ferrari, la ‘Vivara viaggi’, la cui sede è collocata proprio sulla strada intitolata al pilota canadese, che rappresenta un’autentica icona per quanti vi lavorano. "Gilles lo abbiamo da sempre nel cuore e siamo sempre con lui. Averne restaurato la statua è un omaggio che non potevamo non fare alla sua memoria", ha detto a Trc Giuseppe Crocco di ‘Vivara viaggi’, facendo sintesi di un profondo sentimento di ammirazione nei confronti di un pilota che ha scritto pagine entusiasmanti ed indimenticabili della scuderia di Maranello. Ilrestodelcarlino.it Torna a splendere la statua dedicata a Gilles Villeneuve - E’ tornato a splendere, ‘scoperto’ a margine di una cerimonia solenne e sentita, il busto di Gilles Villeneuve, ... ilrestodelcarlino.it

