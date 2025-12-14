Tor Bella Monaca | maxi sequestro di droga e armi quattro giovani finiscono in manette

Nel quartiere romano di Tor Bella Monaca, i carabinieri hanno effettuato un importante intervento durante un'operazione antidroga, sequestrando numerose sostanze stupefacenti e armi. Quattro giovani sono stati arrestati nel corso dei controlli mirati contro lo spaccio di droga, proseguendo l'azione di contrasto alla criminalità nel quartiere.

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri del Comando provinciale di Roma durante una serie di controlli mirati contro lo spaccio di droga nel quartiere di Tor Bella Monaca. L'operazione ha portato al sequestro di circa tre chili di sostanze stupefacenti, oltre ad armi, munizioni e denaro contante. Droga, pistola e contanti: il bilancio dell'operazione. Nel corso delle attività investigative, i militari hanno recuperato cocaina, crack e hashish, per un peso complessivo di tre chili. Sequestrata anche una pistola Beretta con matricola abrasa, completa di dieci munizioni calibro 9×21, insieme a oltre 4.

