Toppetti replica a Presutti sulla questione dei lavori nella scuola Mazzini | Brutta figura con notizie infondate

Toppetti risponde a Presutti sulla vicenda dei lavori alla scuola Mazzini, sottolineando l'importanza del cantiere per la città e criticando le notizie infondate diffuse dal Pd, che hanno contribuito a creare un'immagine negativa e a compromettere l'immagine pubblica dell'intervento.

© Ilpescara.it - Toppetti replica a Presutti sulla questione dei lavori nella scuola Mazzini: "Brutta figura con notizie infondate" Il cantiere della scuola Mazzini è un fiore all'occhielo della città e dal Pd ancora solo brutte figure per notizie infondate. A dirlo l'assessore Valeria Toppetti a seguito delle critiche e dell'allarme lanciato dal consigliere Marco Presutti del Pd sui ritardi nei lavori e la possibilità di. Ilpescara.it