Toni analizza lo scambio tra Frattesi e Thuram, esprimendo una chiara preferenza per il giocatore juventino. La sua opinione mette in luce le differenze di valore tra i due calciatori e apre un dibattito sulle strategie di mercato della Juventus. Ecco le sue considerazioni sul potenziale scambio e le implicazioni per il club.

© Juventusnews24.com - Toni non ha alcun dubbio: «Scambio Frattesi-Thuram? Lo juventino è un gradino sopra. E inoltre…»

Toni non ha alcun dubbio: «Scambio Frattesi-Thuram? Lo juventino è un gradino sopra». Le parole dell’ex attaccante bianconero. Durante il pre-partita di Bologna-Juventus su DAZN, l’ex attaccante Luca Toni ha commentato le insistenti voci di mercato che vedono un possibile scambio tra il nerazzurro Davide Frattesi e il bianconero Khephren Thuram. Le parole di Toni sono arrivate dopo che l’ipotesi di scambio era stata completamente scartata dal dirigente juventino Giorgio Chiellini proprio poco prima dell’inizio del match. L’analisi tecnica di Toni. Luca Toni ha espresso una netta preferenza per il centrocampista francese della Juventus, basando il suo giudizio sulle caratteristiche tecniche e tattiche dei due giocatori: « Thuram è un gradino superiore a Frattesi ». Juventusnews24.com

The Odyssey "è la migliore sceneggiatura che abbia mai letto": Tom Holland non ha alcun dubbio - L'attore ha parlato dell'opportunità di poter lavorare con uno dei migliori registi in circolazione per il suo prossimo ed epico film sull'Odissea di Omero Nonostante abbia terminato le sue riprese ... movieplayer.it

“Raoul Bova non ha dato forfait all’ultimo e non ha ricevuto alcun compenso. Ingiusto mettere in dubbio la sua professionalità”: l’agente annuncia vie legali - “Appare del tutto improprio, e persino ingiusto, che il nome di Raoul Bova venga oggi evocato per finalità promozionali o, peggio, per insinuare dubbi privi di ogni fondamento sulla sua ... ilfattoquotidiano.it

L’idea che le donne guidino peggio degli uomini è uno degli stereotipi più duri a morire nella cultura popolare. Uno stereotipo tramandato per decenni, spesso con toni ironici, ma che non trova alcun riscontro nei numeri reali.Le principali ricerche europee sull - facebook.com facebook