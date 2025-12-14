Toni non ha alcun dubbio |  Scambio Frattesi-Thuram? Lo juventino è un gradino sopra E inoltre…

Toni analizza lo scambio tra Frattesi e Thuram, esprimendo una chiara preferenza per il giocatore juventino. La sua opinione mette in luce le differenze di valore tra i due calciatori e apre un dibattito sulle strategie di mercato della Juventus. Ecco le sue considerazioni sul potenziale scambio e le implicazioni per il club.

© Juventusnews24.com - Toni non ha alcun dubbio: «Scambio Frattesi-Thuram? Lo juventino è un gradino sopra. E inoltre…»

Toni non ha alcun dubbio: «Scambio Frattesi-Thuram? Lo juventino è un gradino sopra». Le parole dell’ex attaccante bianconero. Durante il pre-partita di  Bologna-Juventus  su  DAZN, l’ex attaccante  Luca Toni  ha commentato le insistenti voci di mercato che vedono un possibile scambio tra il nerazzurro  Davide Frattesi  e il bianconero  Khephren Thuram. Le parole di Toni sono arrivate dopo che l’ipotesi di scambio era stata  completamente scartata  dal dirigente juventino  Giorgio Chiellini  proprio poco prima dell’inizio del match. L’analisi tecnica di Toni. Luca Toni  ha espresso una netta preferenza per il centrocampista francese della Juventus, basando il suo giudizio sulle caratteristiche tecniche e tattiche dei due giocatori: « Thuram è un gradino superiore a Frattesi ». Juventusnews24.com

