Tommaso Sala | Contento di essere in top ten alla terza gara

Tommaso Sala si distingue nella terza gara della Coppa del Mondo di sci alpino a Val d’Isère, ottenendo un ottimo settimo posto nello slalom maschile. L’atleta italiano esprime la propria soddisfazione per il risultato, dimostrando crescita e determinazione in una competizione di alto livello.

Nello slalom maschile di Val d’Isere (Francia), sede della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, si classifica settimo l’azzurro Tommaso Sala, che non nasconde tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Rai Sport HD. L’azzurro analizza la gara e spiega i motivi per i quali si trova a proprio agio sulla pista francese: “ È stata tostissima, la pista mi piace: quando la tecnica è tosta si vedono le qualità del vero slalomista. Nella seconda manche c’è sempre buio, e le carte si mischiano “. Sala, però, è cosciente di aver fatto comunque una grande gara col pettorale numero 29, guadagnando due posizioni nella seconda manche dopo il nono posto della prima: “ Io sono veramente contento di essere nella top ten alla terza gara, partendo da dietro “. Oasport.it

