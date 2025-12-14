Tiziana Rocca figura di spicco del nostro cinema è forse l’unica addetta ai lavori che da voce al cinema indipendente e italiano nel mondo
Tiziana Rocca, attrice, produttrice e protagonista nel promuovere il cinema italiano all’estero, si distingue per il suo impegno nel sostenere il settore indipendente. In un panorama cinematografico in difficoltà, soprattutto a livello internazionale, la sua voce rappresenta una speranza di rinascita, con i festival come possibile catalizzatore di un cambiamento positivo.
Se il cinema non se la passa bene, quello indipendente è al lumicino, sempre più dimenticato, ma secondo la Rocca i Festival potrebbero cambiare tutto Tiziana Rocca è attrice, produttrice e una delle figure più influenti nella promozione del cinema italiano a livello internazionale.
