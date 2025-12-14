Time da Bezos all’Ia Ma non è più il 1999

Nel mondo tecnologico, il passaggio dal tempo di Bezos all’intelligenza artificiale segna un'evoluzione cruciale. Mentre il 1999 rappresentava l’inizio della rivoluzione digitale, oggi assistiamo a un nuovo capitolo caratterizzato da innovazioni che stanno ridefinendo il nostro presente e futuro. Un quadro di trasformazioni che coinvolge tutti gli aspetti della società e dell’economia globale.

«È una di quelle notti autunnali perfette che fanno sembrare magica Manhattan. Non c’è una nuvola nel cielo, e alzando lo sguardo dalle strade, puoi vedere le stelle. Sui viali, luci bianche punteggiano gli alberi. C’è un brivido nell’aria. New York in questo momento potrebbe essere la Roma del mondo moderno. Il Nasdaq è a livello record. Ancora. Stanno nascendo nuove aziende. È una serata perfetta per una festa di lancio». Così cominciava il pezzo di copertina della storica rivista Time che in ogni numero di dicembre incorona, dopo un’attenta selezione, il protagonista dell’anno. Nel dicembre 1999 in copertina c’era la faccia in primo piano di Jeff Bezos, l’uomo che per primo ha guardato dentro il World Wide Web e ci ha visto un enorme canale per sviluppare le vendite online. Liberoquotidiano.it

