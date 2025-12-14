Ti rode… Ballando con le stelle finisce malissimo tra le due concorrenti top

La semifinale di Ballando con le Stelle ha appassionato milioni di spettatori, offrendo una serata ricca di emozioni e spettacolo. Tra brillanti performance e tensioni tra le concorrenti, lo show ha confermato il suo ruolo di appuntamento imperdibile nel panorama televisivo.

La semifinale di Ballando con le Stelle ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori. Su Raiuno è andata in scena una serata intensa, in cui tecnica e personalità si sono intrecciate in coreografie curate nei minimi dettagli. A conquistare l’accesso diretto alla finale sono state Barbara D’Urso e Andrea Delogu, premiate per continuità ed equilibrio, mentre Francesca Fialdini, Fabio Fognini e Filippo Magnini hanno dovuto superare le sfide riuscendo comunque a entrare tra i finalisti. Allo spareggio sono finiti Martina Colombari, Paolo Belli e Rosa Chemical, con il verdetto definitivo rimandato all’inizio della finale di sabato prossimo. Caffeinamagazine.it

