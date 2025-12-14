Ti ho sposato per ignoranza al Teatro Garibaldi con Gianfranco Gallo

Al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere, sabato 20 dicembre alle 21, Gianfranco Gallo presenta “Ti ho sposato per ignoranza”. Uno spettacolo scritto e diretto dallo stesso Gallo, con un cast affiatato e scenografie suggestive, che promette di coinvolgere il pubblico con una narrazione ricca di umorismo e riflessioni.

BUONA ?? LA QUINTA Il debutto "Ti ho sposato per ignoranza" “Il debutto ha acceso il palcoscenico con una forza travolgente. Gianfranco Gallo, maestro di ritmo e presenza scenica, ha guidato un cast artistico,GIANLUCA DI GENNARO, LISA IMPERATOR - facebook.com facebook

