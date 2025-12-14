Ti hanno mai sputato in faccia? Barbara d’Urso sbotta con Pasquale La Rocca Succede di tutto

Dietro le quinte di Ballando con le stelle, le tensioni tra i concorrenti aumentano, portando a momenti di forte emozione. Barbara d’Urso si scaglia contro Pasquale La Rocca, esprimendo il suo disappunto in modo deciso. Un episodio intenso che svela il lato più nascosto dello show, dove non mancano colpi di scena e confronti a cuore aperto.

La tensione sale alle stelle dietro le quinte di Ballando con le stelle e questa volta i riflettori non sono puntati solo sul palco. Protagonisti di uno scontro acceso sono Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca, una delle coppie più osservate di questa edizione, alle prese con settimane di prove complicate e un clima che, a un certo punto, è decisamente degenerato. Le telecamere del programma hanno immortalato un momento di forte attrito che ha sorpreso il pubblico e acceso il dibattito sui social. Alla base dello scontro ci sono le difficoltà fisiche della conduttrice, alle prese con una lesione a un tendine e un problema all’anca, che hanno reso gli allenamenti più faticosi del previsto. Thesocialpost.it

