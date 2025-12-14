Thuram Inter piano a sorpresa sul mercato | Frattesi verso la Juve e fratelli insieme?

L'Inter esplora una soluzione inaspettata sul mercato, valutando l'eventuale cessione di Davide Frattesi e ipotizzando uno scambio con la Juventus. Il club nerazzurro sembra puntare a una strategia che potrebbe coinvolgere anche i fratelli Thuram, aprendo a nuovi scenari di trattativa e rivoluzionando il quadro delle future operazioni di mercato.

Inter News 24 Thuram Inter, piano a sorpresa sul mercato: l’Inter valuta l’addio di Davide Frattesi e apre a uno scambio strategico con la Juventus: i dettagli. L’Inter starebbe lavorando sotto traccia a un piano di mercato sorprendente, destinato a intrecciare il futuro di Davide Frattesi con quello di Khephren Thuram. Uno scenario complesso, ma tutt’altro che campato in aria, che potrebbe prendere forma già nella prossima sessione di mercato. Il centrocampista italiano, classe 1999, fatica da tempo a trovare continuità in nerazzurro e la sua posizione a Milano appare sempre più in bilico. Come riportato da Gazzetta dello Sport, Frattesi è tornato con forza nel mirino della Juventus, club che lo stima da anni e che lo considera un profilo ideale per dare dinamismo e inserimenti al proprio centrocampo. Internews24.com

Inter, “raddoppiano” i Thuram: il piano per Khephren della Juventus - In casa Inter si sogna di allargare la "famiglia" Thuram. newsmondo.it