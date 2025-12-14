L'articolo analizza la protezione e il supporto tra i giocatori della Juventus, con particolare attenzione alla collaborazione tra Thuram e Chiellini. Mentre il difensore si esprime con cautela su Di Frattesi, emerge un quadro di rispetto e fiducia all'interno del gruppo, evidenziando l'importanza dello spirito di squadra e della solidarietà tra i calciatori.

Thuram blindato da Chiellini: «Di Frattesi non parlo per rispetto, ma posso dirvi con certezza che…»

Thuram blindato da Chiellini: «Di Frattesi non parlo per rispetto, ma posso dirvi con certezza che.». Le parole del dirigente bianconero. Nell’intervista concessa a Dazn nel pre partita di Bologna Juve, Giorgio Chiellini ha commentato le voci di mercato che vorrebbero una doppia operazione di mercato con l’I nter: Frattesi a Torino e Khephren Thuram a Milano. FRATTESI E THURAM – « Di Frattesi non parlo, mancanza di rispetto verso l’Inter. Ma Thuram è e rimane un giocatore della Juventus. Un messaggio importante e scontato, oggi gioca ed è un giocatore importante. Lo ha dimostrato in questo anno e mezzo. Juventusnews24.com

