thiago motta potrebbe essere il nuovo allenatore della real sociedad marca

Thiago Motta potrebbe diventare il prossimo allenatore della Real Sociedad, secondo quanto riportato da Marca. Nel frattempo, la società ha affidato temporaneamente la guida della prima squadra a Jon Ansotegi, in attesa di definire la decisione ufficiale sul futuro tecnico. La scelta del nuovo allenatore rappresenta un passo importante per il club basco.

La Real Sociedad ha affidato temporaneamente la prima squadra a Jon Ansotegi in attesa del nuovo allenatore. Secondo Marca, il casting è in fase avanzata e il profilo più probabile dovrebbe arrivare dall’estero: tra i nomi più graditi spiccano Pellegrino Matarazzo (ex-allenatore del Hoffenheim) e Thiago Motta, con quest’ultimo in forte ascesa, mentre le piste spagnole sembrano perdere terreno. Scrive Marca: “Jon Ansotegi si farà carico della prima squadra della Real Sociedad in maniera provvisoria fino all’arrivo del nuovo allenatore, evento che avverrà nei prossimi giorni, quando verranno accelerate le trattative per la sua nomina. Ilnapolista.it

