Thiago Motta alla Real Sociedad? Tutto fermo lui non ha alcuna fretta La sua priorità attualmente è questa

Thiago Motta, attualmente sotto contratto con la Juventus, non ha fretta di prendere decisioni sul suo futuro. Le trattative con la Real Sociedad sono temporaneamente ferme, mentre il tecnico si concentra sui propri impegni attuali, mantenendo un atteggiamento di attesa e riflessione.

© Juventusnews24.com - Thiago Motta alla Real Sociedad? Tutto fermo, lui non ha alcuna fretta. La sua priorità attualmente è questa Thiago Motta alla Real Sociedad? Tutto fermo, lui non ha alcuna fretta. La sua priorità del tecnico a libro paga Juve è attualmente questa. La posizione di Thiago Motta continua ad essere sotto i riflettori del panorama calcistico europeo, ma la sua fretta di tornare in panchina è minima. A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, che ha chiarito lo stato attuale delle trattative che lo vedono coinvolto. Real Sociedad: i contatti non accelerano. Nelle scorse settimane, si era parlato insistentemente di un possibile interesse da parte della Real Sociedad.

