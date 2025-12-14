the game awards 2025 tutti gli annunci i giochi e i trailer

Gli The Game Awards 2025 sono tornati con un'edizione ricca di annunci, trailer e anteprime, confermando il ruolo di questo evento come punto di riferimento per il mondo videoludico. Un'occasione imperdibile per scoprire i titoli più attesi e le novità che plasmeranno il futuro del settore.

I The Game Awards 2025 sono tornati con un’edizione imponente, pensata per celebrare i migliori videogiochi dell’anno e, soprattutto, per offrire uno sguardo molto concreto sul futuro del medium. Lo show ha alternato premi, trailer spettacolari e rivelazioni a sorpresa, mantenendo un ritmo serrato e una quantità di annunci tale da rendere difficile tenere traccia di tutto. Dai grandi publisher agli studi indipendenti, praticamente ogni angolo dell’industria ha avuto spazio sul palco. Il risultato è stato un evento densissimo, capace di fotografare le tendenze che segneranno i prossimi anni. Scopriamo quindi in questo articolo tutti gli annunci, i giochi ed i trailer dell’evento. Game-experience.it

Keighley chiede ai fan di dare un voto ai The Game Awards e ottiene il più basso possibile - Keighley stesso lo ha chiesto e purtroppo per lui la riposta non è stata esattamente positiva. multiplayer.it