The Batman II | Scarlett Johansson & un nuovo grande personaggio rivelato da un rapporto DC

Dopo mesi di incertezze, nuove indiscrezioni rivelano dettagli su The Batman II, inclusa la possibile partecipazione di Scarlett Johansson e l'introduzione di un personaggio di rilievo. Un rapporto DC conferma l'avanzamento del progetto, che aveva attraversato un periodo di dubbi e aspettative, promettendo di portare nuovi sviluppi nel mondo del Cavaliere Oscuro.

C’è stato un tempo in cui sembrava che The Batman Part II non sarebbe mai stato realizzato. Nonostante la Warner Bros. avesse dato il via libera al sequel un mese dopo l’uscita del primo film, Matt Reeves e soci hanno impiegato parecchio tempo per far partire la produzione. Il film ha subito un paio di ritardi e la sceneggiatura ha impiegato un po’ di tempo per essere messa a punto. Tuttavia, all’inizio di quest’anno, le stelle si sono allineate, con l’amministratore delegato della Warner Bros. David Zaslav che ha annunciato che le riprese di The Batman Part II sarebbero iniziate nella primavera del 2026 per rispettare la data di uscita prevista per ottobre 2027. Nerdpool.it

