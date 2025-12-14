The Batman II | Scarlett Johansson & un nuovo grande personaggio rivelato da DC report

The Batman II si prepara a sorprendere i fan, con nuove rivelazioni su Scarlett Johansson e un personaggio inedito annunciato da DC. Dopo incertezze e dubbi, il progetto sembra finalmente prendere forma, alimentando l’attesa per il prossimo capitolo della saga di Gotham.

C’è stato un tempo in cui sembrava che The Batman Part II non sarebbe mai stato realizzato. Nonostante la Warner Bros. avesse dato il via libera al sequel un mese dopo l’uscita del primo film, Matt Reeves e soci hanno impiegato parecchio tempo per far partire la produzione. Il film ha subito un paio di ritardi e la sceneggiatura ha impiegato un po’ di tempo per essere messa a punto. Tuttavia, all’inizio di quest’anno, le stelle si sono allineate, con l’amministratore delegato della Warner Bros. David Zaslav che ha annunciato che le riprese di The Batman Part II sarebbero iniziate nella primavera del 2026 per rispettare la data di uscita prevista per ottobre 2027. Nerdpool.it

