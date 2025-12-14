Thailandia missili dalla Cambogia su un villaggio al confine | un morto

Un attacco missilistico proveniente dalla Cambogia ha colpito un villaggio thailandese al confine, provocando la morte di un civile. L’incidente evidenzia le tensioni nella regione, suscitando preoccupazioni per la stabilità e la sicurezza lungo la frontiera tra i due Paesi.

In Thailandia, un civile è stato ucciso da un attacco missilistico cambogiano in un villaggio vicino al confine con la Cambogia. La vittima, uccisa dalle schegge di una granata, è stata identificata dall'esercito reale thailandese come Don Patchaphan, 63 anni. L'esercito thailandese ha condannato l'attacco e ha identificato i razzi utilizzati come BM-21. Le riprese video hanno mostrato schegge sparse in un villaggio nel distretto di Kantharalak, nella provincia di Sisaket, a circa 10 chilometri dal confine con la Cambogia.

La guerra tra Cambogia e Thailandia è tornata prepotentemente: scontri, raid e accuse incrociate - Riprendono i combattimenti tra Cambogia e Tailandia: raid, bombardamenti e migliaia di sfollati lungo il confine ... panorama.it

Trump ha dichiarato che la Thailandia e la Cambogia hanno concordato di ripristinare la pace e porre fine alle ostilità dopo che gli scontri sono esplosi nuovamente questa settimana. Bangkok ha tuttavia sottolineato che continuerà a combattere - facebook.com facebook

Thailandia-Cambogia: scontri al confine, 11 vittime

