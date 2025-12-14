Test Juve un’ora e mezzo d’Italiano Spalletti cerca la svolta a Bologna Nuova offerta per blindare Yildiz

La Juventus si prepara al test di metà stagione con un’ora e mezza di allenamento in italiano, mentre Spalletti cerca la svolta a Bologna. Il club valuta una nuova offerta per blindare Yildiz e analizza i bilanci prenatalizi con proiezioni sul 2026. In campionato, i bianconeri hanno vinto meno della metà delle partite, con una media punti di 1,6 a gara, insufficiente per la zona Champions.

Bilanci prenatalizi con proiezioni conseguenti sul 2026: la Juve, con Spalletti, in campionato ha vinto meno della metà delle partite, due su cinque, e la media punti, 1,6 a gara, non è da pass Champions. Con Tudor il bottino era stata di 1,5. Le prime quattro distano quattro punti, la vetta quasi non si vede più, ora a -8. Ecco perché la svolta tra i nostri confini non può più attendere, dopo quella che pur faticosamente è arrivata in Champions. L’esame odierno di Bologna è quanto di più insidioso possano incrociare sulla propria strada i bianconeri, specialmente dopo la lezione di Napoli. Stasera al Dall’Ara la Signora trova una squadra che fa dell’intensità e della compattezza le proprie armi. Sport.quotidiano.net

