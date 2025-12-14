Terrificante Il racconto choc della sopravvissuta di Bondi Beach | cosa ha visto

Elizabeth Mealey, ex giornalista di Randwick, racconta la sua esperienza durante il tragico evento a Bondi Beach, avvenuto durante le celebrazioni dell'Hannukah. Testimone chiave di quella terribile giornata, descrive gli attimi di paura e orrore vissuti mentre si svolgeva il massacro, offrendo uno sguardo diretto su quanto accaduto in quel tragico episodio.

Era lì mentre si stava compiendo il massacro, e adesso Elizabeth Mealey, ex giornalista di Randwick (Sydney) è una testimone chiave di quanto accaduto a Bondi Beach, dove si stava celebrando l'Hannukah. La donna si trovava a cena nel noto ristorante Icebergs, locale che si affaccia sulla spiaggia, quando sono iniziati gli spari. Parlando all'emittente australiana ABC, la Mealey ha dichiarato: "Pensavamo fossero fuochi d'artificio, ma non lo erano, era qualcosa di molto peggio ". Inizialmente, dunque, le persone avevano pensato a dei fuochi d'artificio. In quell'atmosfera di festa, nessuno aveva pensato ad un attentato. Ilgiornale.it

