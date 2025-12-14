Terremoto in Italia lo sciame non si ferma | 43 scosse in poche ore L’ultima all’alba

Uno sciame sismico intenso sta interessando da giorni la provincia di Reggio Calabria, con un susseguirsi di 43 scosse nelle ultime ore. L’attività sismica prosegue senza sosta, mantenendo alta l’attenzione della popolazione locale, soprattutto dopo l’ultima scossa registrata all’alba.

Prosegue senza sosta lo sciame sismico che da giorni sta interessando la provincia di Reggio Calabria, con una sequenza di eventi che continua a tenere alta l’attenzione dei residenti. Secondo i dati dell’ INGV, fino a questo momento sono stati registrati 43 terremoti, concentrati soprattutto nell’area di Cardeto, alle porte dell’Aspromonte. La sequenza è iniziata nella serata dell’ 11 dicembre e non accenna a esaurirsi. L’ultima scossa, in ordine di tempo, è stata rilevata oggi, 14 dicembre, alle 05:52, con una magnitudo 2.5. Nel complesso, gli eventi sismici hanno mostrato magnitudo comprese tra 1. Thesocialpost.it

