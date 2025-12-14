Terremoto in Italia la scossa all’alba

Un terremoto si è verificato in Italia all’alba, segnando l’inizio di una sequenza sismica che è cominciata nella serata dell’11 dicembre. Secondo gli ultimi dati, le attività sismiche continuano senza segni di esaurimento, suscitando attenzione e preoccupazione tra le popolazioni delle zone interessate.

La sequenza sismica ha avuto inizio nella serata dell’ 11 dicembre e, secondo i dati aggiornati, non mostra ancora segnali di esaurimento. L’evento più recente è stato rilevato allalba di oggi, sabato 14 dicembre 2025, alle ore 05:52. La scossa, con magnitudo 2.5, è stata localizzata nella stessa area in cui si concentrano gli altri episodi dello sciame e, sebbene di lieve entità, è stata percepita da una parte della popolazione già sveglia o destata dal movimento. Leggi anche: Spari all’università: diversi morti e feriti Sciame sismico in Calabria. Lo sciame sismico che da diversi giorni interessa la provincia di Reggio Calabria continua a essere oggetto di monitoraggio costante da parte degli esperti dell’ INGV e delle autorità locali. Tvzap.it

