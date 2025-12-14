terremerse accordo con magema per il ramo carni

Terremerse e MaGeMA hanno siglato un accordo di affitto triennale, a partire dall’1 febbraio, relativo al ramo di azienda dedicato alle carni di Terremerse. L’intesa rappresenta un passo importante nel processo di cessione definitiva di questa divisione, rafforzando la collaborazione tra le due realtà nel settore agroalimentare.

Terremerse, importante cooperativa dell’agroalimentare con sede in via Cà del Vento a Bagnacavallo, e MaGeMA, significativa realtà industriale del settore alimentare a Castiglione di Ravenna, hanno siglato un accordo che prevede l’affitto triennale, a partire dall’1 febbraio, del ramo di azienda carni di Terremerse, finalizzato alla sua definitiva cessione. In uno scenario di mercato sempre più complesso, le due società cooperative hanno individuato in questo accordo una forte opportunità di sviluppo. La lavorazione artigianale e la genuinità dei prodotti del Centro lavorazioni carni (Comacar) di Terremerse, a Voltana lungo la centrale via Fiumazzo, si andranno a inserire nella filiera integrata MaGeMa, massimizzando le sinergie industriali ed economiche attraverso un piano di crescita strategico. Ilrestodelcarlino.it

