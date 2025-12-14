Terni nuova area commerciale Polymer | Zona rivalutata dal degrado Importanti investimenti grazie alle potenzialità del territorio

A Terni, nel quartiere Polymer, è stata inaugurata una nuova area commerciale che segna un importante intervento di riqualificazione urbana. Questa iniziativa valorizza le potenzialità del territorio, trasformando un'area precedentemente degradata in un punto di sviluppo e investimento, contribuendo alla crescita e alla rivalutazione del quartiere.

A Terni nel quartiere Polymer è nata una nuova area commerciale, esempio di riqualificazione della zona dal degrado. Infatti, l'ex complesso industriale 'Mattorre', a lungo abbandonato, è stato demolito e sostituito da nuove strutture commerciali e servizi per la comunità.

Terni, apre la nuova commerciale. Il sindaco Latini: Riqualificazione urbana e 140 posti di lavoro

