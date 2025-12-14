Terni cresce sempre di più la realtà The Bricks Factory | Unica città di Lego al mondo completamente interattiva

A Terni nasce “The Bricks Factory”, una realtà interattiva dedicata ai Lego che sta conquistando sempre più spazio e interesse. Un'innovativa attrazione che si sta affermando come un punto di riferimento cittadino, unendo creatività e divertimento in un’esperienza unica nel suo genere.

Una nuova realtà di Terni, “The Bricks Factory”, sta crescendo sempre di più, diventando un vero vanto cittadino e non solo nel magico mondo dei Lego. Un progetto nato all’interno dell’azienda di cablaggi elettromeccanici TFC System, che oggi si sta strutturando anche in maniera sempre più. Ternitoday.it Terni. Senza bambini o separati: le famiglie si sono ristrette - TERNI Cresce il numero delle famiglie a Terni che, però, sono sempre più piccole e frammentate. ilmessaggero.it Terni, la ministra del Turismo Santanchè al Garden per l'incontro «Se cresce Terni cresce l'Umbria» - La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, sarà a Terni mercoledì 14 dicembre, per un confronto con gli amministratori pubblici e gli operatori del settore turistico. ilmessaggero.it Terni cresce ma il margine non è dei migliori: un’economia produttiva con redditività ancora bassa - facebook.com facebook Ferrovie: Cresce ancora la dotazione di treni a due piani di Roma [VIDEO] x.com © Ternitoday.it - Terni, cresce sempre di più la realtà “The Bricks Factory”: “Unica città di Lego al mondo completamente interattiva”