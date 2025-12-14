Ternana Liverani a cuore aperto | Penalità? Poteva essere evitata

Fabio Liverani si presenta in conferenza con determinazione, analizzando con sincerità le recenti difficoltà della Ternana. Tra riflessi sulle penalità e tensioni interne, l’allenatore ha affrontato con trasparenza le problematiche attuali, evidenziando le sfide e i punti critici senza indugi. Un intervento che mette in luce il suo senso di responsabilità e la volontà di ritrovare la strada giusta.

Conferenza a carattere insolito per Fabio Liverani, che ha affrontato in modo razionale e appassionato le gravi questioni del momento, sottolineando anche, senza fare nomi, le divergenze sorte durante il suo lavoro. "Tante cose avranno un percorso giuridico che ci dirà chi ha avuto ragione o torto. Posso esprimere il dispiacere per i 5 punti penalizzazione che potevano essere evitati. È come se la squadra arrivasse da quattro sconfitte. Non possiamo cavalcare l’entusiasmo per la vittoria nel derby e per la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Ai ternani dico che daremo tutto. Quando dicevo che 27 punti sul campo erano tantissimi, si è voluto invece creare terrorismo mentale. Lanazione.it

