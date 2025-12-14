Ternana-Bra le formazioni UFFICIALI del match del ' Libero Liberati'

Ecco le formazioni ufficiali di Ternana-Bra, match valido per la Serie C girone B, in programma al 'Libero Liberati' alle ore 14.30. Le due squadre si preparano a scendere in campo per una partita importante nel campionato di questa categoria.

Le formazioni di Ternana-Bra scendono in campo al Liberati (ore 14.30) per il match di campionato di Serie C girone B. Per le Fere unico assente Brignola, pronta a tornare la formazione tipo dopo il turnover nella sfida di Coppa Italia di Serie C vinta contro il Brescia. Buon momento per i. Ternitoday.it

