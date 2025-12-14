Ternana-Bra 2-0 tris rossoverde in pochi giorni

La Ternana prosegue il suo cammino positivo con una vittoria convincente contro il Bra, portando a tre i successi consecutivi in pochi giorni. Dopo il derby e la partita di Coppa Italia, i rossoverdi consolidano la loro forma e migliorano la classifica, mostrando determinazione e compattezza in questa fase della stagione.

© Lanazione.it - Ternana-Bra 2-0, tris rossoverde in pochi giorni Terni, 14 dicembre 2025 – Terza vittoria in otto giorni per i rossoverdi, dopo quella nel derby e il successo in Coppa Italia. La squadra di Liverani reagisce dunque nel modo migliore al -5 in classifica inflitto dal Tfn e nonostante giorni roventi sul fronte societario. All’ultimo giro di lancette del primo tempo, Ferrante realizza con una bella deviazione favorita da una spizzata di testa di Dubickas su cross di Vallocchia. Nella ripresa la Ternana cresce per intensità di manovra e crea una serie di occasioni. Il portiere ospite è autore di tre interventi decisivi. Il raddoppio arriva nel recupero: Pettinari serve Orellana che giunge davanti a Renzetti e lo batte con un rasoterra. Lanazione.it Ternana-Bra 2-0, tris rossoverde in pochi giorni - Terni, 14 dicembre 2025 – Terza vittoria in otto giorni per i rossoverdi, dopo quella nel derby e il successo in Coppa Italia. lanazione.it

