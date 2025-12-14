Ternana-Bra 2-0 terza vittoria in una settimana per le Fere
La Ternana prosegue il suo momento positivo con la terza vittoria consecutiva in una settimana, battendo il Bra 2-0 nella sfida di domenica 14 dicembre. La squadra rossoverde continua a mostrare un buon stato di forma e consolidare la propria posizione in classifica.
Terza vittoria in una settimana per la Ternana che batte 2-0 il Bra nella sfida di domenica 14 dicembre alle ore 14.30 al ‘Libero Liberati’. Le Fere danno continuità ai successi contro Perugia e Brescia, vincendo grazie ai gol di Ferrante nel primo tempo e Orellana allo scadere. Partita ostica. Ternitoday.it
Ternana sconfigge il Bra 2-0 e risponde sul campo ai punti di penalizzazione - 0 il Bra lanciando un messaggio forte sul campo sia ai punti di penalizzazione che all'incertezza societaria. msn.com
