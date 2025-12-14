Ternana-Bra 2-0 Fabio Liverani | Vittoria tra le difficoltà che conferma quanto il gruppo sia straordinario
Dopo la vittoria per 2-0 contro il Bra, l'allenatore della Ternana Fabio Liverani sottolinea la forza del gruppo e la capacità di superare le difficoltà, anche quelle extracampo, che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa.
Al termine di Ternana-Bra 2-0 interviene in sala stampa l'allenatore rossoverde Fabio Liverani:"Abbiamo affrontato una settimana sicuramente impegnativa, soprattutto per le questioni extracampo. Si è parlato tutto tranne che di calcio e l'effetto possono essere anche le difficoltà avute nel primo. Ternitoday.it
Ternana sconfigge il Bra 2-0 e risponde sul campo ai punti di penalizzazione - 0 il Bra lanciando un messaggio forte sul campo sia ai punti di penalizzazione che all'incertezza societaria. msn.com
