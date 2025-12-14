Ternana-Bra 1-0 rossoverdi in vantaggio allo scadere del primo tempo

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ternana affronta il Bra in una sfida casalinga valida per la 14ª giornata di Serie C. I rossoverdi, reduci da due vittorie consecutive contro Perugia e Brescia, cercano di consolidare la loro posizione in classifica. Il match si disputa alle 14.30 di domenica 14 dicembre, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo e proseguire il buon momento.

ternana bra 1 0 rossoverdi in vantaggio allo scadere del primo tempo

© Ternitoday.it - Ternana-Bra 1-0, rossoverdi in vantaggio allo scadere del primo tempo

Sfida casalinga Ternana-Bra alle ore 14.30 di domenica 14 dicembre per i rossoverdi, che arrivano al match dalle due belle vittorie contro il Perugia in campionato e il Brescia in Coppa Italia di Serie C. Per il mondo Fere, tuttavia, anche un'altra settimana delicata extracampo, per l'arrivo. Ternitoday.it

ternana bra 1 0DIRETTA/ Ternana Bra (risultato 1-0) video streaming tv: Ferrante show! (oggi 14 dicembre 2025) - Diretta Ternana Bra streaming video tv: si scende in campo al Liberati per una partita interessante che vale per il girone B di Serie C. ilsussidiario.net

ternana bra 1 0Ternana-Bra 0-0: diretta live e risultato in tempo reale - Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net