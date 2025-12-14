Tentano di rapinare un 25enne armati di pistola a salve e katana | denunciati in tre

Durante un fine settimana, i carabinieri di Udine hanno intensificato i controlli sul territorio, collaborando con il Nucleo Tutela Agroalimentare. Nel corso delle operazioni, sono stati denunciati tre persone, tra cui un 25enne che ha tentato di rapinare un giovane armato di pistola a salve e katana. Gli interventi hanno rafforzato la prevenzione e la sicurezza locale.

