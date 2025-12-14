Tennistavolo | Harimoto e Wang festeggiano i titoli in singolare alle WTT Finals 2025

Durante la settimana al “Coliseum” di Hong Kong si sono svolte le WTT Finals 2025 di tennistavolo, culminate con la conquista dei titoli in singolare da parte di Harimoto e Wang. Due vittorie significative che hanno celebrato il talento e la determinazione dei rispettivi Paesi, Giappone e Cina, in un evento ricco di emozioni e competizioni di alto livello.

© Oasport.it - Tennistavolo: Harimoto e Wang festeggiano i titoli in singolare alle WTT Finals 2025 Un titolo per il Giappone e uno per la Cina nella giornata conclusiva delle WTT Finals 2025 di tennistavolo, che si sono tenute durante l’arco di tutta questa settimana al “Coliseum” di Hong Kong. I titoli asiatici fanno seguito a quello vinto dai coreani Lim e Shin nel doppio misto. Singolare maschile Il nipponico Tomokazu Harimoto si impone nella finalissima del torneo battendo lo svedese Truls Moregard. Partita combattutissima con continui botta e risposta: va avanti il giapponese e risponde il nordico, 11-8 e 5-11 che diventano 11-9 e 10-12 nella seconda parte di match. Si arriva così sul 2-2, nel quinto set Harimoto riesce ad avere la meglio al termine di una “ripresa” tiratissima chiusa sul 14-12. Oasport.it Tennistavolo: la seconda giornata delle Finals parla giapponese. Bene Harimoto e Odo - La seconda giornata delle WTT Finals 2025 di tennistavolo, in corso di svolgimento a Hong Kong, è andata in archivio. oasport.it