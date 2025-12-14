Tennacola Spa ha ricevuto il prestigioso Premio Industria Felix – L’Italia che compete, durante la sesta edizione dell’evento tenutosi al Palazzo della Borsa di Milano. Il riconoscimento premia l’eccellenza industriale e la capacità di competere nel mercato italiano, sottolineando il ruolo di leadership dell’azienda nel settore.

Prestigioso riconoscimento per il Tennacola Spa, una delle società insignite del Premio Industria Felix – L’Italia che compete (6° edizione) svoltosi nei giorni scorsi a Milano, al Palazzo della Borsa. Tennacola ha ricevuto l’attestato di impresa competitiva e affidabile e l’alta onorificenza per il bilancio aziendale ritenuto performante a livello gestionale come certificato da Cerved, una delle principali agenzie di rating in Europa. Un appuntamento pensato per celebrare le aziende (presenti 124 imprese) che guidano la crescita del Paese, con storie di competitività e innovazione. A ritirare il riconoscimento il presidente di Tennacola, Antonio Albunia, Giovanni Mattiozzi (Direttore Generale), Giuseppe Amati (responsabile commerciale) e Marcoantonio Papili (responsabile del settore acquedotto). Ilrestodelcarlino.it

Tennacola Spa insignita del premio Industria Felix - Prestigioso riconoscimento per il Tennacola Spa, una delle società insignite del Premio Industria Felix – L’Italia che compete ... msn.com