Telecronaca Bologna Juve chi commenta il posticipo in programma questa sera allo stadio Dall’Ara Tutti i dettagli

Stasera allo stadio Dall’Ara va in scena il posticipo tra Bologna e Juventus, un match atteso da tifosi e appassionati. In questo articolo, scoprirai chi commenta la telecronaca, quale emittente trasmetterà l’incontro e tutti i dettagli sulla copertura televisiva del big match domenicale.

Telecronaca Bologna Juve, la scelta dell’emittente per il big match domenicale e i dettagli sulla copertura televisiva che accompagnerà i tifosi. Il posticipo della quindicesima giornata di Serie A mette di fronte due filosofie contrapposte nella suggestiva cornice dello stadio Renato Dall’Ara. Per un appuntamento così delicato, che vede i bianconeri di Spalletti cercare conferme contro i rossoblù, DAZN ha deciso di schierare la sua artiglieria pesante in cabina di commento. La Telecronaca di Bologna Juve sarà infatti affidata all’esperienza e al ritmo inconfondibile di Pierluigi Pardo, narratore principe delle notti più calde del campionato. Juventusnews24.com

