Telecronaca Bologna Juve chi commenta il posticipo in programma questa sera allo stadio Dall’Ara Tutti i dettagli
Stasera allo stadio Dall’Ara va in scena il posticipo tra Bologna e Juventus, un match atteso da tifosi e appassionati. In questo articolo, scoprirai chi commenta la telecronaca, quale emittente trasmetterà l’incontro e tutti i dettagli sulla copertura televisiva del big match domenicale.
Telecronaca Bologna Juve, la scelta dell’emittente per il big match domenicale e i dettagli sulla copertura televisiva che accompagnerà i tifosi. Il posticipo della quindicesima giornata di Serie A mette di fronte due filosofie contrapposte nella suggestiva cornice dello stadio Renato Dall’Ara. Per un appuntamento così delicato, che vede i bianconeri di Spalletti cercare conferme contro i rossoblù, DAZN ha deciso di schierare la sua artiglieria pesante in cabina di commento. La Telecronaca di Bologna Juve sarà infatti affidata all’esperienza e al ritmo inconfondibile di Pierluigi Pardo, narratore principe delle notti più calde del campionato. Juventusnews24.com
Bologna-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Bianconeri e rossoblù si sfidano dopo i rispettivi successi europei: in palio tre punti fondamentali per restare aggrappati alla zona Europa ... tuttosport.com
Bologna-Juve, come seguirla in radio e tv - Juve è il posticipo della quindicesima giornata di campionato di Serie A Enilive, con calcio d'inizio alle ore 20. msn.com
Telecronaca in Diretta su Lazio Style di Lazio-Bologna Primavera #BUONGIORLAZIO Coppa Italia Primavera | Lazio-Bologna 2-1, il tabellino Marcatori: 34` Markovic (B), 45`+1` Ciucci (L), 48` Montano (L) S.S. Lazio: Pannozzo, Ciucci, Calvani, Bordon, Santag - facebook.com facebook
Tutta la Final 8 di #DavisCup è su @SuperTennisTv. Studi pre e post partita in diretta da Bologna con @GeorgeSpalluto, telecronista principale della spedizione è @lorenzofares. Si parte tra poco con Francia-Belgio. Domani #ItaliaAustria dalle 15:30 in esclus x.com
IL TELECRONISTA È RAZZISTA