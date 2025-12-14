Telecronaca Bologna Juve chi commenta il posticipo in programma questa sera allo stadio Dall’Ara Tutti i dettagli

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera allo stadio Dall’Ara va in scena il posticipo tra Bologna e Juventus, un match atteso da tifosi e appassionati. In questo articolo, scoprirai chi commenta la telecronaca, quale emittente trasmetterà l’incontro e tutti i dettagli sulla copertura televisiva del big match domenicale.

Telecronaca Bologna Juve, la scelta dell’emittente per il big match domenicale e i dettagli sulla copertura televisiva che accompagnerà i tifosi. Il posticipo della quindicesima giornata di Serie A mette di fronte due filosofie contrapposte nella suggestiva cornice dello stadio Renato DallAra. Per un appuntamento così delicato, che vede i bianconeri di  Spalletti  cercare conferme contro i rossoblù,  DAZN  ha deciso di schierare la sua artiglieria pesante in cabina di commento. La  Telecronaca di Bologna Juve sarà infatti affidata all’esperienza e al ritmo inconfondibile di  Pierluigi Pardo, narratore principe delle notti più calde del campionato. Juventusnews24.com

telecronaca bologna juve commentaBologna-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Bianconeri e rossoblù si sfidano dopo i rispettivi successi europei: in palio tre punti fondamentali per restare aggrappati alla zona Europa ... tuttosport.com

Bologna-Juve, come seguirla in radio e tv - Juve è il posticipo della quindicesima giornata di campionato di Serie A Enilive, con calcio d'inizio alle ore 20. msn.com

telecronaca bologna juve chi commenta il posticipo in programma questa sera allo stadio dall8217ara tutti i dettagli

© Juventusnews24.com - Telecronaca Bologna Juve, chi commenta il posticipo in programma questa sera allo stadio Dall’Ara. Tutti i dettagli

IL TELECRONISTA È RAZZISTA

Video IL TELECRONISTA È RAZZISTA