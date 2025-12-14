Tecniche di gestione del consenso | se ne parla alla scuola di formazione politica di Fratelli d' Italia

Alla scuola di formazione politica di Fratelli d'Italia a Forlì si terrà una lezione dedicata alle tecniche di gestione del consenso, dal livello locale a quello governativo. L'appuntamento, previsto oggi alle 18 al Grand Hotel, vedrà la partecipazione di relatori di rilievo, tra cui Galeazzo Bignami, per approfondire strategie e metodologie di influenza politica.

Continuano gli appuntamenti con la scuola di formazione politica di Fratelli d'Italia a Forlì. Oggi alle ore 18 presso il Grand Hotel della città romagnola si svolgerà la lezione sul tema “Tecniche di gestione del consenso: dal quartiere al Governo” con due relatori d'eccezione: Galeazzo Bignami. Forlitoday.it

