Taylor Swift regala un super bonus allo staff dell’Eras Tour | Un modo per dire grazie La troupe in lacrime | quanto ha dato a ciascuno
Taylor Swift sorprende il suo staff dell’Eras Tour con un generoso bonus, un gesto di gratitudine per il supporto durante le tappe del tour. La cantante, che ha conquistato record storici, decide di condividere parte del suo successo con la troupe, lasciando tutti emozionati e commossi. Un gesto che sottolinea il suo riconoscimento nei confronti di chi lavora al suo fianco.
Dopo aver riscritto i record della musica dal vivo ( e non solo ), Taylor Swift sceglie di condividere il successo con chi l’ha accompagnata in ogni tappa. Al termine dell’ Eras Tour, la tournée durata 21 mesi che ha toccato 21 Paesi con 149 concerti e incassato circa 2 miliardi di dollari in biglietti venduti, la popstar ha distribuito oltre 197 milioni di dollari in bonus a tutto lo staff. Non è la prima volta che Taylor Swift dimostra attenzione verso chi lavora con lei dietro le quinte. Già nel 2023 aveva premiato gli autisti dei camion dell’Eras Tour con bonus superiori ai 100mila dollari ciascuno. Open.online
Taylor Swift regala 197 milioni di dollari a tutto lo staff dell'Eras Tour: la troupe in lacrime. «Un modo per dire grazie» - Dopo i record dell'Eras Tour, la tournée durata 21 mesi, composta da 149 concerti in 21 paesi, per cui ha incassato la ... leggo.it
Taylor Swift regala al suo team 200 milioni di dollari dopo il The Eras Tour - Taylor Swift sorprende il suo team con bonus milionari dopo il The Eras Tour: quasi 200 milioni di dollari distribuiti ai collaboratori della tournée record. quilink.it
Taylor Swift ha regalato a tutti i suoi collaboratori che l'hanno seguita nel suo tour un totale di circa 200 milioni di dollari per trascorrere un sereno Natale con le famiglie ? "Abbiamo viaggiato per il mondo come ci eravamo prefissati. Abbiamo incantato il pub - facebook.com facebook
Taylor Swift e il bonus da 197 milioni di dollari ai lavoratori del suo tour: «Voglio creare un precedente» x.com