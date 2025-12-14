Taylor Swift regala 197 milioni di dollari a tutto lo staff dell' Eras Tour | la troupe in lacrime Un modo per dire grazie

Taylor Swift ha sorpreso il suo staff con un dono di 197 milioni di dollari, un gesto di gratitudine per il successo dell’Eras Tour. La tournée, durata 21 mesi e composta da 149 concerti in 21 paesi, ha segnato record e incassi straordinari. La troupe, commossa, ha ricevuto un riconoscimento inatteso e generoso.

