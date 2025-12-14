Taylor Swift ha dato quasi 200 milioni di bonus a chi ha lavorato al suo tour | le lacrime dei collaboratori
Durante il suo The Eras Tour, Taylor Swift ha premiato la sua troupe con bonus che arrivano fino a 500 mila dollari a testa, un gesto di grande riconoscimento raccontato nella docuserie Disney+ “The End of An Era”. Questi premi, quasi 200 milioni di dollari in totale, testimoniano l’attenzione dell’artista verso chi ha contribuito al successo dello spettacolo.
Taylor Swift, qual è la differenza «The End of an Era» e «The Final Show»: record imbattuto - Dal 12 dicembre su Disney+ la docuserie «The End of an Era» e il film concerto «The Final Show» raccontano The Eras Tour di Taylor Swift ... donnamoderna.com
Taylor Swift ringrazia Emma Stone - Durante il secondo episodio della sua docuserie, Taylor Swift ha ringraziato pubblicamente Emma Stone per il suo Eras Tour svelandone il motivo. novella2000.it
Per Natale Taylor Swift regala 197 milioni di dollari al suo staff x.com
La troupe di Taylor Swift è scoppiata in lacrime quando ha scoperto che la cantante aveva distribuito 197 milioni di dollari in bonus per il lavoro svolto durante l'Eras Tour, che complessivamente ha incassato la cifra record di due miliardi di dollari. Tra coloro c - facebook.com facebook
