Taylor Swift ha dato quasi 200 milioni di bonus a chi ha lavorato al suo tour | le lacrime dei collaboratori

Durante il suo The Eras Tour, Taylor Swift ha premiato la sua troupe con bonus che arrivano fino a 500 mila dollari a testa, un gesto di grande riconoscimento raccontato nella docuserie Disney+ “The End of An Era”. Questi premi, quasi 200 milioni di dollari in totale, testimoniano l’attenzione dell’artista verso chi ha contribuito al successo dello spettacolo.

Taylor Swift premia la troupe del The Eras Tour con bonus milionari: fino a 500mila dollari a testa, raccontati nella docuserie Disney+ “The End of An Era”. Fanpage.it

Taylor Swift, qual è la differenza «The End of an Era» e «The Final Show»: record imbattuto - Dal 12 dicembre su Disney+ la docuserie «The End of an Era» e il film concerto «The Final Show» raccontano The Eras Tour di Taylor Swift ... donnamoderna.com

Taylor Swift ringrazia Emma Stone - Durante il secondo episodio della sua docuserie, Taylor Swift ha ringraziato pubblicamente Emma Stone per il suo Eras Tour svelandone il motivo. novella2000.it