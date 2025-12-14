Taylor Swift e quell' indimenticabile regalo da 197 milioni di dollari alla sua troupe

Durante la tournée Eras di Taylor Swift, uno dei momenti più toccanti è stato il regalo di 197 milioni di dollari destinato alla sua troupe. Questa emozionante sorpresa è stata raccontata nella docuserie Disney+ dedicata all’evento, offrendo uno sguardo esclusivo dietro le quinte di uno degli spettacoli più iconici e generosi della cantante.

