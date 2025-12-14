Taylor Swift dà un bonus di 197 milioni di dollari al suo team per il lavoro svolto nell’Eras ??Tour Un ballerino sviene per la felicità gli altri scoppiano a piangere

La troupe di Taylor Swift è scoppiata in lacrime quando ha scoperto che la star della musica mondiale avrebbe dato loro 197 milioni di dollari di bonus per il loro lavoro durante i due anni dell’ Eras??Tour, in giro per il mondo. Il tour è dato dal 17 marzo 2023 all’8 dicembre 2024 per un totale di 632 giorni ed ha incassato oltre 2 miliardi di dollari dalla vendita dei biglietti. Il momento esatto dell’annuncio dell’artista a tutto il suo team è stato mostrato nella docuserie Disney+ “ Taylor Swift: The Eras TourThe End of an Era “. Tra coloro che hanno ricevuto un bonus c’erano autisti di camion, addetti al catering, tecnici degli strumenti, team del merchandising, luci, audio, personale di produzione e assistenti, falegnami, ballerini, band, addetti alla sicurezza, coreografi, pirotecnici, montatori, parrucchieri, truccatori, costumisti, fisioterapisti e membri del team video. Ilfattoquotidiano.it Taylor Swift distribuisce bonus a chi ha lavorato al suo tour, quasi 200milioni di dollari ai collaboratori - Durante il The Eras Tour, Taylor Swift avrebbe distribuito quasi 200 milioni di dollari in bonus alla troupe. msn.com

