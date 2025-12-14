Tassa di soggiorno a Latina Lbc | Si pensa solo a fare cassa

La tassa di soggiorno a Latina ha suscitato polemiche tra cittadini e operatori del settore. Secondo Latina Bene Comune, si tratta di un'imposta che penalizza il turismo locale, concentrandosi più sulla raccolta di fondi che sul sostegno effettivo al settore turistico della città.

Tassa di soggiorno a Latina, per Latina Bene Comune si tratta di una tassa “poco utile per il turismo e gli operatori con cui si cerca solo di fare cassa”. Una tassa su cui, spiegano i consiglieri Dario Bellini, Damiano Coletta, Floriana Coletta e Loretta Isotton, e la segretaria Elettra Ortu La. Latinatoday.it

