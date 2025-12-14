Tarquinia incendio in un appartamento al terzo piano | donna ustionata trasferita al Sant' Eugenio

Un incendio si è sviluppato oggi a Tarquinia, intorno alle 13, in un appartamento al terzo piano di una palazzina. Le fiamme hanno provocato ustioni a una donna di 95 anni, che è stata trasportata al Sant’Eugenio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Incendio in un’abitazione di Tarquinia intorno alle 13 di oggi. Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento situato al terzo piano di una palazzina, ferendo una donna di 95 anni.Il rogo, stando alle prime ricostruzioni, si è sviluppato nella zona giorno. Sul posto è intervenuta la. Viterbotoday.it Tarquinia, incendio al terzo piano in via Madre Teresa di Calcutta: anziana ustionata trasferita al Sant’Eugenio - Tarquinia, incendio al terzo piano in via Madre Teresa di Calcutta: 95enne ustionata, soccorsa dai Vigili del Fuoco e trasferita al Sant’Eugenio. ilquotidianodellazio.it Incendio nella notte in un’attività commerciale, intervento dei vigili del fuoco Civitavecchia – Fiamme all’ingresso del negozio in via Terme di Traiano Articolo: - facebook.com facebook