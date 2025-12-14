Tarquinia incendio in un appartamento al terzo piano | donna ustionata trasferita al Sant' Eugenio

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato oggi a Tarquinia, intorno alle 13, in un appartamento al terzo piano di una palazzina. Le fiamme hanno provocato ustioni a una donna di 95 anni, che è stata trasportata al Sant’Eugenio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Immagine generica

Incendio in un’abitazione di Tarquinia intorno alle 13 di oggi. Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento situato al terzo piano di una palazzina, ferendo una donna di 95 anni.Il rogo, stando alle prime ricostruzioni, si è sviluppato nella zona giorno. Sul posto è intervenuta la. Viterbotoday.it

Tarquinia, incendio al terzo piano in via Madre Teresa di Calcutta: anziana ustionata trasferita al Sant’Eugenio - Tarquinia, incendio al terzo piano in via Madre Teresa di Calcutta: 95enne ustionata, soccorsa dai Vigili del Fuoco e trasferita al Sant’Eugenio. ilquotidianodellazio.it