Tare | Maignan vuole 8 milioni? Mai parlato di queste cifre A lui piace il Milan Gimenez e l’attacco …

Igli Tare, dirigente del Milan, ha rilasciato dichiarazioni a 'DAZN' prima della sfida contro il Sassuolo, affrontando temi legati a Maignan, Gimenez e l’attacco del team. Tare ha smentito ipotesi salariali riguardanti il portiere e ha sottolineato la volontà di Maignan di rimanere al Milan.

Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026. Pianetamilan.it

Tare: "Maignan vuole 8 milioni? Mai parlato di queste cifre. A lui piace il Milan. Gimenez e l'attacco …"

