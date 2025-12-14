Tangenziale di Tirano dove sei? La canzone per la strada incompiuta rimbalza di smartphone in smartphone

La canzone sulla tangenziale di Tirano, strada ancora incompiuta, si diffonde rapidamente tra i residenti tramite smartphone. Da venerdì sera, il brano, ormai diventato virale, ha catturato l’attenzione sui social, passando da versioni funky a trap. Un fenomeno che riflette l’interesse e l’attenzione sulla situazione di questa infrastruttura ancora irrisolta.

Tirano (Sondrio), 14 dicembre 2025 – Ha iniziato a circolare nel tardo pomeriggio di venerdì, quando ciò che ormai appariva evidente ai più ha avuto anche la conferma ufficiale e da allora è rimbalzata di smartphone in smartphone, condivisa in versioni differenti, da quella funky a quella trap. Uno sfottò in piena regola realizzato (o, per meglio dire, musicato) dall’intelligenza artificiale su testo scritto da chi, senza ombra di dubbio, l’iter della cosiddetta variante di Tirano l’ha seguito e ha voluto trasformare la delusione dell’apertura posticipata in corrosivo stornello. « Tangenziale di Tirano dove sei? – recita l’accattivante ritornello - Sul giornale ci sei stata, ma sull’asfalto mai. Ilgiorno.it

Olimpiadi Milano-Cortina a due facce: impianti pronti, difficile arrivarci. L’ultima tegola è la tangenziale di Tirano - Il taglio del nastro dell’infrastruttura strategica, previsto a dicembre, è invece rinviato a data da destinarsi. milano.corriere.it